Президент Гамбии Яйя Джамме, который отказался признать свое поражение на выборах, ссылаясь на нарушения, согласился покинуть пост и уехать из страны. Об этом в твиттере сообщил его соперник Адаме Барроу, победивший на президентских выборах в декабре.

I would like to inform you that Yahya Jammeh has agreed to step down. He is scheduled to depart Gambia today. #NewGambia — Adama Barrow (@adama_barrow) January 20, 2017

По данным источников France24 редставители руководства Гвинеи и Мавритании ранее прибыли в Гамбию для переговоров с Джамме о мирной передаче власти.

Выборы президента Гамбии прошли в декабре 2016 года. Яйя Джамме, который руководит страной с 1994 года, отказался покидать свой пост, несмотря на победу

лидера оппозиции Адама Барроу. В связи с этим Барроу из соображений безопасности выехал в соседний Сенегал, где принес присягу в посольстве Гамбии. Страны Африканского союза признали его победу.

Позднее, 19 января, армия Сенегала вошла на территорию Гамбии, чтобы обеспечить передачу власти Адаме Барроу. В военной операции против Джамме также приняли участие вооруженные силы Нигерии, Ганы, Того и Мали.

Через несколько часов операция была приостановлена, чтобы создать условия для проведения переговоров.