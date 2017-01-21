В Вашингтоне в ходе акции протеста против вступления президента США Дональда Трампа в должность задержали более 200 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя городской полиции.

Всего в акциях, проходивших в центре города, приняли участие около тысячи человек. Большинство из них были одеты в черную одежду и скандировали «Нет Трампу». Некоторые из активистов бросали в полицейских кирпичи и бутылки с водой.

Как сообщил «Новой газете» очевидец событий, во время митинга протестующие сожгли лимузин Дональда Трампа.

Фото: Андрей Насонов

Полиция применила против участников протеста слезоточивый газ и водометы.

Ранее в пятницу Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США.

В церемонии принимали участие дети Дональда Трампа и его жена Меланья. На инаугурации также присутствовали 44-й президент США Барак Обама с женой Мишель, экс-кандидат в президенты Хилари Клинтон с мужем Биллом, Джордж Буш младший, бывший вице-премьер Джо Байден и другие американские политические деятели.