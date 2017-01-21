Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии продлило срок действия новых тарифов на транспортировку российской нефти на текущий год. Соответствующий документ опубликован на правовом портале страны.

Таким образом Белоруссия изменила ранее принятое решение о действии новых тарифов до конца марта.

С 1 февраля тариф на услуги по транспортировке нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава вырастет до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС). По маршруту Унеча (Высокое) — Броды — до 123,66 российских рублей.

Ранее издание «Коммерсант» сообщало, что министерство энергетики России намерено сократить на 12% экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года.

Решение о сокращении экспорта принято из-за того, что сторонам до конца 2016 года не удалось урегулировать спор по выплате долга Минска по газу. Правительство Белоруссии выразило вице-премьеру России Аркадию Дворковичу свое несогласие.

Напомним, 5 января Белоруссия повысила тарифы и утвердила новые цены на транспортировку российской нефти через свою территорию. Ставка по тарифу на транзит нефти по магистральным трубопроводам для компании «Полоцктранснефть Дружба» выросла на 11,6%, а для «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%. Предполагалось, что новые тарифы будут действовать до конца марта.