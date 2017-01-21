Спасатели нашли еще четверых выживших нашли под завалами в отеле Rigopiano в Италии, который накрыла снежная лавина. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, двое из спасенных женщины и еще двое мужчины. Еще более 10 человек числятся пропавшими.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили 13 человек. Среди выживших — трое детей.

18 января на отель сошла лавина, которая, предположительно, была вызвана землятрясением, которое произошло в Италии накануне. В момент трагедии в отеле находились, по последним данным, 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

В результате схода лавины погибли 30 человек.