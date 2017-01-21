В одном из сел Кизлярского района Дагестана в ходе контртеррористической операции силовики начали штурмовать дом с участниками бандподполья. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Заблокирован дом с боевиками. Находящимся внутри вооруженным бандитам было предложено сложить оружие и выйти без боя, на что они ответили стрельбой. Силовики начали штурмовать дом. Дом блокирован в селе Вперед Кизлярского района, где действует режим КТО», — сказал собеседник агентства.

Ранее в соседней Чеченской республике прошла спецоперация силовиков против «незаконного вооруженного формирования». В результате были убиты четверо боевиков, также погиб сотрудник правоохранительных органов.

Как стало известно «Новой газете» спецоперация в Чечне началась после того, как правоохранительные органы получили оперативную информацию о готовящемся нападении на одно из подразделений МВД республики. Эта информация, по некоторым данным, соответствует действительности: сообщается, что в селе Цоци-Юрт выявлена ячейка, которая действительно планировала нападение.