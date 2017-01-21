Организация встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа займет месяцы. Об этом в интервью Би-би-си заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Дональд Трамп после инагурации «в первую очередь занят американскими делами». По словам Пескова, на настоящий момент нет никакой ясности по поводу места или времени возможной встречи.

При этом пресс-секретарь президента России отметил, что с российской стороны готовность к такой встрече есть.

«Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому», — добавил он.

Ранее в пятницу Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США. В Вашингтоне во время празднований по случаю инаугурации прошли акции протеста. Протестующие скандировали «Нет Трампу» и сожгли его лимузин.

Полиция задержала более 200 участников митинга.