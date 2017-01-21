Новосибирский районный суд отправил под домашний арест Игоря Воротникова, владельца конного клуба, в результате обрушения которого погибли два человека. Об этом сообщает Интерфакс.

По мнению следствия, обвиняемый не принял мер, обеспечивающих безопасность занятий в клубе. Сообщается, что Воротников самовольно возвел манеж без согласования с арендодателем в бывшем детском лагере имени Путилова, где арендовал шесть нежилых помещений.

Сам Воротников в суде заявил, что чувствует свою вину в произошедшем и готов давать показания. Предприниматель пробудет под арестом до 19 марта.

Напомним, 19 января в городе Бердск Новосибирской области частично обрушился конный клуб. На момент обрушения в клубе находились семь человек, двое из них погибли и двое пострадали. По предварительным данным, крыша постройки не выдержала значительный снежный покров.