Художник-акционист Петр Павленский назвал фальшивкой видео, на котором он якобы избивает актера Театра.doc Василия Березина. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

«Я думаю, это ситуация или как-то стилизованная, или взятая с каких-то еще камер», — сказал Павленский.

По словам художника, его на видео нет. При этом Павленский не отрицает «инцидент» между ним и Березиным. Он утверждает, что встреча с актером произошла в здании «Театра.doc» и один на один, а не на улице и не при участии нескольких человек.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о побоях по заявлению актера Театра.doc.

«Мы не знаем, какие основания послужили для возбуждения уголовного дела. Дело в том, что заявитель не относится к категории граждан, подлежащих для содействия правоохранительных органов, поскольку дело касается частного обвинения, и, как правило, следствие отказывает по таким заявлениям и разъясняет право обратиться в суд», — сказала «Новой газете» адвокат Павленского Ольга Динзе.

Прежде, 16 января, стало известно, что в отношении акциониста Петра Павленского и его соратницы Оксаны Шалыгиной проводится проверка по сразу двум статьям Уголовного кодекса. Как рассказал Павленский, о проверке он узнал, когда следователи встретили его в московском аэропорту. После допроса они с Шалыгиной решили эмигрировать: на машине добрались до Украины, а оттуда улетели во Францию.

Как ранее рассказал «Новой газете» сценарист Театра.doc Всеволод Лисовский, Павленский вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и группой сообщников напали на Василия Березина. С заявлением в полицию также обратилась актриса Анастасия Слонина. Она обвинила Павленского и его соратницу в попытке сексуального насилия.