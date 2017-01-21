Министр культуры Владимир Мединский обратился к министру образования Ольге Васильевой с предложением преподавать в школах историю российского кино. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я надеюсь, что министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, с историей, в школах», — сказал он, выступая на съезде партии «Единая Россия».

Министр отметил, что эта программа разработана в деталях, существует методическое пособие и целый курс видеоуроков. Кроме того, по словам Мединского, получены права на бесплатный показ лучших российских фильмов в школах.

«Мне кажется, что история кино была бы хорошим дополнением к литературе и истории в наших школах», — добавил глава Минкультуры.