Новая газета

В Дагестане во время спецоперации убили двух боевиков

Общество

В рамках спецоперации в Дагестане сотрудники правоохранительных органов убили двух боевиков, укрывавшихся в частном доме. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«По предварительным данным, уничтоженные боевики опознаны как 29-летний Рашид Асулбеков и Руслан Магомедрасулов. Последний выходец из села Новый Костек Хасавюртовского района. По имеющейся информации, он ранее около 15 лет сидел в тюрьме за убийство. Был выпущен на свободу условно-дострочно», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, они входили в «хасавюртовскую» бандгруппу.

Ранее в субботу в одном из сел Кизлярского района Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Сообщалось также, что силовики штурмуют дом с участниками бандподполья.

Теги:
спецоперация, дагестан

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