Реальный размер пенсионных выплат россиянам, несмотря на индексацию, будет снижаться на протяжении следующих трех лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — все равно в перспективе трех лет они снижаются», — приводит слова министра Интерфакс.

Чтобы доходы российских пенсионеров росли, нужно развивать всю пенсионную систему, считает Топилин.

«С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 года — это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», — сказал министр.

Однако в пресс-службе Минтруда понижение реального размера пенсий объяснили тем, что «пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются». В ведомстве напомнили, что полный размер пенсии гражданин России получает только после ухода с работы.

Напомним, в конце 2016 года правительство приняло решение не проводить привычную индексацию пенсий, а заменить ее единовременной выплатой в размере пяти тысяч рублей, которую пенсионеры должны получить в январе 2017 года. После этого президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

По данным Минтруда, 10 января 2017 года выплату в размере пяти тысяч рублей получили четыре миллиона пенсионеров.