На здании одного из торговых центров Антальи появилось граффити с портретом убитого российского посла в Турции Андрея Карлова, передает РИА Новости.

Портрет Карлова нарисовал российский художник из Екатеринбурга Александр Гущин. Изначально планировалось, что граффити появится на здании Центра современного искусства, где был убит посол, но после предупреждения, что в Анкаре есть радикалы, группа отправилась в Анталью.

Организатор акции Алексей Столяров, известный также как пранкер Лексус, рассказал, что акцию с местными властями не согласовывали, так как «это заняло бы долгое время, а идея появилась молниеносно». По словам Столярова, организаторы были готовы заплатить штраф в случае необходимости, но местные полицейские не стали их останавливать.

Ранее мэр Анкары Мелих Гёкчек официально объявил о переименовании улицы Каръягды в Анкаре, где располагается российская дипмиссия, в улицу Андрея Карлова в честь погибшего посла. Сразу после этого работники мэрии Анкары сменили таблички на улице.

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Андрей Карлов был убит 19 декабря. Его в спину застрелил полицейский, оказавшийся сторонником исламистов. После того, как он выстрелил в Карлова, начал кричать лозунги о Сирии и Алеппо. Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх».