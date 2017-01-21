Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

В субботу в одном из скверов Казани собрались на митинг около 300 вкладчиков «Татфондбака» и «ИнтехБанка», у которых, как не раз сообщалось, возникли почти непреодолимые финансовые проблемы.

На уличную акцию явились в основном представители малого и среднего бизнеса, потерявшие многие миллионы рублей, а также физические лица – вкладчики, которым не удалось вернуть свои деньги.

Эти физические лица, которых пресса для краткости именует «физиками», стали жертвами некой финансовой комбинации: незадолго до краха «Татфондбанка» их уговорили переложить деньги с одного вклада на другой — под более высокие проценты. Причем те даже не поняли, что таким образом они из вкладчиков банка превратились в инвесторов его дочерней фирмы, а их вклады перестали быть застрахованными.

«Физики», с которыми грубо «нахимичили», остались без денег и без помощи государства.

Остроту ситуации придает тот факт, что председателем совета директоров «Татфондбанка» является глава правительства Татарстана Ильдар Халиков, который в глазах вкладчиков выглядел гарантом их благополучия. Халиков, наряду с другими деятелями финансовой сферы, был приглашен на митинг, но никто не захотел приехать и хоть как-то успокоить собравшихся.

В толпе шутили, что республиканское начальство еще не пришло в себя после вчерашних торжеств по поводу 80-летия первого президента республики Минтимера Шаймиева.

Кстати, в Казани гадали, кто из Москвы приедет на юбилей Шаймиева. Неплохо было бы, если бы приехала Эльвира Набиуллина. Ведь судьба погоревших казанских банков во многом зависит от Центробанка России. Приехал, однако, министр обороны Сергей Шойгу, который митингующим на морозе мог быть полезен разве только тем, что развернул бы в сквере полевую кухню.

В отсутствие всякого начальства пострадавшие вкладчики апеллировали с помощью плакатов к президенту России. А судя по выкрикам, были настроены даже более решительно и грозились дойти до Трампа.

Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

Выступавшие рассказывали о крахе своего бизнеса и делали один и тот же вывод. Они считают, что произошедшее с ними влечет неприятные последствия для экономики республики, так как подрывает доверие людей ко всей ее банковской системе. Политических аспектов почти не касались, хотя пару раз упомянули «Единую Россию», за которую они голосовали и которой теперь не видно. Обещали впредь голосовать как-то иначе. Флагов и партийных символов при этом никто на митинг не принес.

Главным в выступлениях было требование санации злополучных банков и наказание виновных в столь пренебрежительном отношении к их клиентам. Ни с тем, ни с другим перспектив пока не видно.