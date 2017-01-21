В Минфине задумались о возможности ввести запрет на оплату крупных покупок наличными деньгами. Об этом на съезде партии «Единая Россия» рассказал глава министерства Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Надо подумать о сокращении расчетов наличными деньгами», — сказал министр финансов, отметив, что эта мера может дать возможность собирать больше налогов. Силуанов привел в пример Индию, где «широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами».

«Это правильно, это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной», — отметил министр.

Силуанов предлагает постепенно двигаться в этом направлении, установив для начала «определенную планку для покупки дорогостоящих товаров», которые нельзя будет купить за наличные. Однако добавил, что делать это нужно «очень аккуратно и так, чтобы не создавать неудобства нашим гражданам».

«В любом случае, покупая квартиру или машину, носить деньги в сумке или чемодане — это просто, наверное, прошлый век!» — заявил Силуанов.

Ранее Минфин уже выступал с подобной идеей. В 2012 году ведомство подготовило соответствующий законопроект, согласно которому граждане обязывались оплачивать покупки стоимостью более 600 тысяч рублей с помощью банковских карт. Однако тогда документ так и не был принят на фоне начавшегося спада в экономике и снижения покупательной способности россиян.