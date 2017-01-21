В правительстве обсуждают идею о досудебной блокировке сайтов с пиратскими копиями фильмов, которые сняты при поддержке государства. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает RNS.

По его словам, он обсуждал эту инициативу с главой Минкультуры Владимиром Мединским в рамках расширенного заседания думских комитетов по культуре и СМИ.

«Меры конкретные: речь идёт о досудебной блокировке сайтов и зеркал, которые относятся к сайтам, разместивших копию фильма, но подчеркиваю в том проекте, который мы обсуждали с Мединским, речь идёт о национальном фильме, то есть о фильме, произведённом на деньги с участием бюджета, Фонда кино и так далее, то есть это достаточно узкий сегмент», — объяснил Толстой.

По его словам, в ближайшее время соответствующий законопроект рассмотрит Госдума.

Глава Минкульта выступил с призывом ужесточить антипиратское законодательство в ноябре прошлого года.

«Если мы хотим защитить российское кино, мы должны сделать так, чтобы этот закон заработал… Надо принять ужесточающие поправки, это должны сделать Госдума, потому что по нынешнему закону мы должны доказать пирату, что он пират, в то время как все российские фильмы сейчас можно нелегально скачать и посмотреть», — объяснял Мединский.