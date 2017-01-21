Министр культуры России Владимир Мединский заявил о намерении публично защитить свою позицию на заседании диссовета в Московском государственном университете им. Ломоносова, где будет рассмотрена его диссертация.

«Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии», — приводит его слова Интерфакс.

По словам министра, диссертация до сих пор официально не поступила в МГУ, и пока он ждет официального решения вуза перед тем, как подтвердить свое участие. Планируется, что диссовет при МГУ рассмотрит диссертацию Мединского до 1 марта.

Напомним, в апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования и науки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков», по мнению Бабицкого, абсурдна и не имеет научной ценности. Он также отметил , что Мединский ввел в заблуждение членов Высшей аттестационной комиссии, указав неверное число публикаций к своей диссертации.

После этого группа академиков и член-корреспондентов РАН выступила с заявлением в поддержку требования лишить ученой степени Мединского.

В октябре диссертационный совет Уральского федерального университета должен был рассмотреть заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге. Его диссертацию отдали на рассмотрение в МГУ.

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8 декабря Мединский объявил, что намерен присутствовать при рассмотрении вопроса о научной ценности его докторской диссертации, поскольку ему «стесняться нечего и есть что сказать».

Кроме того, министр образования и науки Ольга Васильева заявляла, что в диссертации министра культуры Владимира Мединского нет плагиата. «Я могу сказать так, что плагиата в этой работе нет, в плагиате его никто не упрекает», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Васильева также сказала, что «снимает шляпу» перед Мединским за решение защитить свою научную работу публично на диссертационном совете по истории в МГУ.