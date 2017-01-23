Центробанк России с 23 января отозвал лицензии на ведение банковской деятельности у омского банка «Сириус» и барнаульского «Тальменка-банка».

Решение об отзыве лицензий у банков принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Банки также неоднократно нарушали в течение одного года требования, предусмотренных ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также Центробанк заявил, что «Тальменка-банк» полностью утратил собственный капитал, а «Сириус» размещал денежные средства в активы неудовлетворительного качества и существенно недооценивал принятые в связи с этим риски. Кроме этого, руководство и собственники омского банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

В оба банка назначены временные администрации до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. По величине активов «Тальменка-банка» занимал 425 строчку в рейтинге российских банков, «Сириус» — 527 месте.