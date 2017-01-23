Немецкий телеканал ARD выпустил очередной (пятый) фильм о допинге в российском спорте. Он продолжается десять минут и состоит в основном из интервью российского легкоатлета Андрея Дмитриева.

Значительная часть фильма посвящена дисквалифицированным российским тренерам, которые, как заявляет ARD, несмотря на отстранение от спортивной деятельности, продолжают работать с легкоатлетами. Это утверждение телеканал подтверждает съемками скрытой камерой.

Речь, в частности, идет о тренере Владимире Казарине, которого отстранили от работы еще после первого фильма ARD. В нем говорилось, что он снабжал допингом спортсменов, с которыми работал. После выхода фильма Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила о дисквалификации Казарина.

По словам Дмитриева, несмотря на отстранение, Казарин продолжил тренировать. В новом фильме ARD показано видео с мобильного телефона, которое снял Дмитриев. По его словам, съемка была сделана 12 января в Челябинске, Казарин работал с бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым. Кроме этого, Дмитриев заявил, что встречал Казарина на сборах в Киргизии.

«Казарин продолжает работать, тренирует своих спортсменов. Он зарабатывает хорошие деньги, очень хорошие деньги», — отметил Дмитриев,

Также Дмитриев заявил, что Казарин не единственный отстраненный тренер, который продолжает тренировать, однако других фамилий в фильме нет.

«Я знаю, что тренеры, которые используют допинг, по-прежнему в деле. И спортсмены, которые точно применяют допинг, по-прежнему тренируются», — сказал Дмитриев.

По словам авторов фильма, они обратились за комментариями к Казарину и представителям ВФЛА, однако ответа не получили.

После выхода фильма на ТАСС появились сообщения, что ВФЛА готова представить доказательства соблюдения правил отстранения тренера Казарина, а также, что организация проведет проверку изложенной в фильме информации.

«Если отстраненные тренеры сборы и проводили, то организованы они были на их личные деньги. Им ничто не мешает арендовать гостиницу и тренировать там, где им понравится. Если у комиссии IAAF возникнут вопросы, то у нас есть все документы по временным отстранениям, включая Казарина. В списках есть все имена, кто ездил на сборы, жил в гостинице. Их там нет», — заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.