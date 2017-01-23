Спецслужбы США изучили контакты бывшего главы военной разведки Майкла Флинна, ставшего советником нацбезопасности при президенте Дональде Трампе, с представителями России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, расследованием связей Флинна занимались ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Его целью было «установить характер контактов Флинна с представителями России и выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона».

Источники газеты не смогли уточнить, когда было начато расследование и продолжается ли оно сейчас. Также они не смогли сообщать о его результатах.

Вместе с тем, они сообщили, что ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. Особое внимание спецслужб, по их словам, привлек разговор 29 декабря, в этот день администрация Барака Обамы наложила очередные санкции на Россию.

Кроме того, были изучены более ранние контакты Флинна с российскими официальными лицами, однако о каких контактах идет речь, источники газеты не уточнили.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила The Wall Street Journal, что в Белом доме «совершенно не в курсе» расследования и не знают, что могло послужить основанием для него.

Ранее о том, что Флинн пять раз созванивался с российским послом 29 декабря, сообщало агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Как отмечало агентство, звонки состоялись в период после того, как посольство России было уведомлено о санкциях, и до того момента, как президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия не станет предпринимать ответных действий.

При этом собеседники агентства заявили, что не знают содержание этих звонков, а также, кто был их инициатором. По мнению одного из источников, ничего особенно необычного и противоправного в том, что российский посол говорил с советником Трампа, нет. Он предположил, что Россия, скорее всего, хотела узнать мнение команды Трампа о новых санкциях.

Официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря между Флинном и Кисляком. При этом он заявил, что тема санкций не обсуждалась.