На автозаправочных станциях Магадана бензин марки АИ-95 начали продавать по талонам, сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент цен и тарифов Магаданской области.

«Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей регионам», — сообщили в департаменте.

В департаменте также заявили, что стоимость топлива на АЗС Магадана не увеличилась. Литр АИ-95 стоит 47,27 руб., АИ-98 — 52,20 руб., АИ-92 — 45,03 руб., дизельного топлива – 45,80 руб.

В ведомстве отметили, что вопрос стоимости нефтепродуктов в регионе находится на постоянном контроле правительства области.