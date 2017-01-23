При Госдуме создают некоммерческую организацию (НКО), которая займется вопросами «развития парламентаризма», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

По словам собеседником издания, НКО возглавит советник председателя Госдумы Вячеслава Володина на общественных началах Алексей Чадаев. От комментариев он отказался.

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По данным газеты, НКО займется «анализом работы механизмов Госдумы» и вопросами взаимодействия с регионами.

Один из источников сообщил, что НКО могут привлечь к оценке работы депутатов в Госдуме и в регионах. Первый рейтинг, учитывающий эффективность их работы, может быть готов уже в марте.

Работу по созданию НКО начали после выборов седьмого созыва в сентябре 2016 года, она еще не закончена, уточнили собеседники «Ъ».