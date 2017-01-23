Пятимесячный Сивуч и два белобоких дельфина погибли в октябре прошлого года в Приморском океанариуме в результате насильственных действий. Такое заявление сделал директор Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Андрей Адрианов, сообщает Интерфакс.

«Животные погибли в результате насильственных действий, а не потому что произошли какие-то аварийные ситуации в океанариуме. Сейчас задача следствия — завершить расследование, наказать тех, кто причастен», — сказал Адрианов.

К тому, что жизни животных кто-то угрожает, никто не был готов, после случившегося за ними установлено круглосуточное наблюдение, добавил директор научного центра.

По словам Адрианова, после случившегося ряд сотрудников уже не работают в учреждении. Так, в декабре был назначен новый директор океанариума.

О том, что животные могли погибнуть не своей смертью, говорила ранее и руководитель фонда защиты животных «Зеленый Сахалин» Александра Иванова. Она заявляла, что вскрытие показало двойной перелом нижней челюсти погибшего сивуча.

«Это не могло быть несчастным случаем. Это убийство животного! Может по неосторожности или что-то другое, но убийство. Вскрытие показало двойной перелом нижней челюсти детеныша. Самостоятельно он себе челюсть повредить так не мог. Чтобы человеку повредить челюсть, какой должен быть удар?! А у сивуча кости еще крепче», — сообщила Иванова.

Напомним, сразу три питомца Приморского океанариума погибли в конце октября 2016 года.

Сотрудник учреждения Роман Фадеев на своей странице в фейсбуке обвинил в гибели животных руководство организации. Руководство океанариума эти обвинения отвергло.

В обстоятельствах гибели животных разбираются следственные органы и прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Приморский океанариум должен был открыться к саммиту АТЭС в 2012 году, однако работу начал только спустя четыре года. При этом животных туда начали помещать еще до окончания работ. Всего с 2012 года в океанариуме погибли не менее 13 животных.