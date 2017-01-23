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Елена Мизулина покинула «Справедливую Россию»

Политика

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Сенатор от Омской области Елена Мизулина в своем твиттере заявила о выходе из партии «Справедливая Россия». 

Она добавила, что соответствующее заявление было направлено в региональное отделение партии. С чем связано решение покинуть партию, Мизулина не сообщила.

Елена Мизулина состояла в «Справедливой России» с 2007 года. Тогда она возглавила региональный список по Омской области.

В 2011 году Мизулина возглавила комитет Думы по вопросам семьи, женщин и детей. В сентябре 2015 года она сдала депутатский мандат и перешла в Совет Федерации.

Теги:
справедливая россия, мизулина

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