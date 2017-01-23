На суде по делу «Кировлеса» адвокат Вадим Кобзев попросил приобщить коллективное заявление подсудимых и их адвокатов об отводе судьи. Об этом сообщает «Медиазона».

«Судья полностью проигнорировал профессиональную занятость участников...», — цитирует защиту информпортал Newsler.ru.

Это уже вторая попытка защиты Алексея Навального и Петра Офицерова добиться отвода судьи, отмечает портал. В первый раз она не увенчалась успехом.

Против отвода судьи выступили представитель потерпевшей стороны Лариса Агалакова и прокурор Богданов, сообщает «Медиазона». По словам Агалаковой, оснований для отвода нет.

Судья ушел на совещание.

«Дело Кировлеса» против оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова рассматривается в Ленинском суде Кирова.

Дело рассматривается во второй раз: первый приговор отменил Верховный суд РФ, согласуясь с решением Европейского суда по правам человека.

При этом Верховный суд РФ не просто снял судимость, а отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение, и теперь все доказательства рассматривают заново.