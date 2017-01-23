Правительство России выступило против введения административной ответственности для ВИЧ-инфицированных, которые не встали на учет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад министров президенту Владимиру Путину.

Поручение проработать возможность введения штрафов для ВИЧ-инфицированных за отказ встать на учет Путин дал в мае 2016 года на совещании Совета безопасности, говорится в докладе.

Для выполнения поручения правительство организовало межведомственное обсуждение с участием представителей МВД, МИД, Минздрава, Минюста, Роспотребнадзора, а также нескольких вузов и научно-исследовательских организаций.

Ведомства и организации высказались против введения ответственности для инфицированных. Они пришли к выводу, что такая мера не будет способствовать «созданию доверительных, партнерских отношений, которые необходимо установить между медицинским учреждением и пациентом».

Кроме этого, в правительстве подчеркнули, что это приведет к отмене нормы об анонимности сдачи анализа на ВИЧ и может существенно сократить количество желающих сдать анализ на ВИЧ.

Также Минздрав, исполняя поручение президента, организовал общественные слушания. В ходе обсуждения инициатива также не нашла поддержки.

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В настоящее время пациенты с ВИЧ не обязаны вставать на учет. Информация о положительных анализах должна быть направлена самим гражданином в СПИД-Центры.

В январе 2016 года число ВИЧ-инфицированных в России достигло миллиона человек. По данным Минздрава, по итогам 2015 года на учете стоят 581,7 тыс. человек с ВИЧ.

Напомним, правительство России приняло государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции на 2016–2020 годы. Ожидается, что финансирование программы составит 13 миллиардов рублей в год.