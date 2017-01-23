В столице Казахстана начались переговоры по Сирии. Об этом сообщает Интерфакс.

Как отметил источник агентства, близкий к делегации одной из стран, на переговорах присутствуют Россия, Турция, Иран и спецпосланник ООН по Сирии Стефан да Мистура. Остальных участников ожидают.

На повестке вопрос об укреплении режима прекращения огня и организация консультаций в Женеве 8 февраля.

Собеседник Интерфакса не смог уточнить, являются ли переговоры между представителями Дамаска и вооруженной оппозиции прямыми.

Ранее представитель Свободной сирийской армии Усама Абу Зейд сообщил, что переговоры между делегацией Дамаска и сирийской оппозицией в Астане будут непрямыми. Он добавил, что решение о подобном формате было принято Россией и Турцией.

Завершение переговоров планируется 24 января

В конце декабря Владимир Путин заявил о достигнутых договоренностях о прекращении огня в Сирии и готовности сторон начать мирные переговоры.

«Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ-заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», — сказал Путин.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия, Турция и Иран собираются согласовать проект разделения Сирии на неофициальные зоны влияния. По словам собеседников агентства, в Сирии появятся региональные автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой нынешним президентом Башаром Асадом.