Крымская епархия просит передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Об этом в интервью местному телеканалу НТС заявил протоиерей Сергий Халюта.

«Нужно спокойно, без надрывов, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а кесарю отдать кесарево», — сказал он.

Он рассказал, что сейчас епархия готовит документы для того, чтобы исполнить закон 327 (о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения).

Халюта рассказал, что у епархии есть концепция развития «Херсонеса Таврического».

«Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация, на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем», — отметил протоиерей.

Он уточнил, что сейчас ценные экспонаты музея находятся в подвале монастыря, который для этого не приспособлен. Для верующих нахождение в помещениях храма экспозиций неприемлемо, подчеркнул Халюта.

В августе 2015 года сотрудники «Херсонеса Таврического» отказались работать под руководством назначенного на пост директора заповедника протоиерея Сергея Халюты. Позднее он покинул пост.

Напомним, Владимир Путин подписал документы о передаче «Херсонеса Таврического» в федеральное значение 1 августа. Тогда же президент включил заповедник в список особо ценных объектов культурного наследия.