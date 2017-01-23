Мэрия Москвы не согласовала проведение на Болотной площади акции против декриминализации побоев в семье. Об этом сообщается на странице мероприятия в фейсбук.

По планам организаторов на митинге могли присутствовать до тысячи человек.

«В указанном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников», — говорится в ответе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, который поступил организаторам.

Кроме того, отмечается в письме, проведение мероприятия «создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ москвичей к объектам инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии».

«Нам создают препятствия в реализации нашего конституционного права. Нет, мы не сдаёмся и будет выяснять все обстоятельства, мы сделаем все, чтобы нам дали возможность провести митинг хоть в каком-то месте», — прокомментировала решение столичных властей организатор митинга.

Напомним, в середине января Госдума в первом чтении приняла законопроект, переводящий домашние побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Такая ответственность устанавливается, если преступление совершено впервые. За повторные побои законопроект все же предусматривает уголовную ответственность.