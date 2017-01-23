Новая газета

Лекция

«Смутное семнадцатилетие. Россия между Петром I и Елизаветой». Лекция Андрея Зубова. Регистрация

Адвокат: в Верховном суде дали указание посадить Навального и Офицерова

Политика

Наталия Зотовакорреспондент

4

На заседании по «делу Кировлеса» адвокат Офицерова Светлана Давыдова заявила, что из разговоров сотрудников суда стало известно о будущих реальных сроках для его подзащитного и Алексея Навального.

 «Председатель (суда — ред.) Зайцев недавно ездил в Верховный суд и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут», — Давыдова на заседании заявила, что 19 января так говорили в холле сотрудники суда. Этим она аргументировала ходатайство об отводе судьи Втюрина, который подчиняется председателю суда и, значит, нельзя доверять его решению. Отвод себе судья Втюрин отклонил.

В понедельник в Кирове проходит восьмое заседание по повторному «делу Кировлеса». В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к пяти и четырем годам условно: судья Блинов посчитал их виновными в хищении леса на сумму в 16 миллионов рублей.

Верховный суд в ноябре 2016 года отменил приговор в связи с решением Европейского суда по правам человека, который признал действия подсудимых «неотличимыми от обычной коммерческой деятельности».

Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд к другому судье, Втюрину. Судья Блинов за эти годы получил повышение до зампредседателя суда и стал, таким образом, начальником Втюрина.

Теги:
навальный, дело кировлеса

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera