В Страсбурге открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая вот уже второй раз пройдет без участия российской делегации.

Россия, напомним, в середине января решила не обращаться в ПАСЕ за подтверждением своих полномочий в 2017 году. В своем блоге на сайте верхней палаты парламента глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал, что тупиковая ситуация была создана самим Страсбургом, а вернее — «русофобскими силами» внутри ПАСЕ.

В Совете Федерации уверены, что в самой организации нужны реформы, которые позволили бы национальным делегациям беспрепятственно участвовать в дискуссиях.

Докладчица ПАСЕ по России Теодора Бакояннис в преддверии открытия зимней сессии выразила надежду, что Россия изменит свое решение в отношении ассамблеи, однако подчеркнула: «Совет Европы не изменит свои ценности, это наш базис. Для нас вопрос прав человека первоочередной».

В понедельник в ПАСЕ обсудят, в частности, ситуацию в Крыму, а также в Турции.

В апреле 2014 года российская делегация была лишена основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и присоединения Крыма. Россию лишили права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами в Европе. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года.

В январе прошлого года Россия отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год. Несмотря на это, Россия целиком внесла взнос в Совет Европы за 2017 год, включая часть за работу в ПАСЕ.