Главные редакторы трех омских районных газет, уволенные из-за «несоответствия новым компетенциям», подали иски к Главному управлению информационной политики (ГУИП) областного правительства.

Истцы, Евгения Острая («Наша Иртышская правда»), Ирина Мезенина «Тарское Прииртышье» и Виктор Сидоренко (Ihre Zeitung), планируют добиваться восстановления на своих рабочих местах, а также возмещения ущерба их репутации.

«Я встретил Сумарокова ( руководителя ГУИП – ред.) и спросил у него «За что?», он мне ничего не ответил», — сказал редактор газеты Азовского немецкого национального района Сидоренко.

«Под таким руководством я работать вряд ли смогу. Но мне важно, чтоб оно ответило за свои действия, чтоб дало объяснение им в суде. Ему это придется сделать: отмолчаться там не получится», — заявила «Новой газете» Евгения Острая.

Руководитель регионального управления информационной политики Станислав Сумароков не пояснил «Новой газете», каким именно компетенциям не соответствовали редакторы. При этом в комментарии еженедельнику «Бизнес-курс», представитель областного правительства заявил, что хотел бы видеть жизнь на страницах сельских изданий более радужной.