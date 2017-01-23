Прокуратура Волгодонска расследует ситуацию с заключением договоров на поставку продуктов питания в школы и детские сады города. Информацию «Новой газете» подтвердили в ведомстве, отказавшись от дальнейших комментариев. По данным «Новой», в конце прошлого года управление образования обязало директоров учебных заведений заключить данные договора под угрозой увольнения.

На заседании гордумы, которое состоялось 19 января, прокурор Волгодонска Николай Вихтинский заявил, что решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц. О том, что дела могут быть возбуждены именно в отношении 56 директоров школ и детсадов, косвенно свидетельствует факт их опроса.

По данным «Новой газеты», директоров школ и детсадов могут привлечь к ответственности по ч.1 статьи 285 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств»), а руководителя управления образования Анну Пустошкину — по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Согласно официальному письму, направленному прокурором города на имя председателя гордумы Людмилы Ткаченко (есть в распоряжении «Новой»), проверка началась 12 января 2017 года. Речь идет о 37 школах и 19 детсадах, которые в конце 2016 года заключили договора с поставщиком из Ростовской области сроком на один год. По данным «Новой газеты», всего было заключено 802 прямых договоров на сумму свыше 191 млн рублей. Новый поставщик, как следует из договоров закупок (есть в распоряжении «Новой») предложил продукцию по более высоким ценам.

«Прокуратурой города проводится проверка фактов о незаконности действия управления образования города и образовательных организаций по заключению договоров на поставку продуктов питания в порядке п.1 ч.5 ст. 93 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с единственным поставщиком, то есть с применением неконкурентных способов размещения закупок для муниципальных нужд», — сказано в письме прокурора на имя Ткаченко.

Руководитель пресс-службы администрации Волгодонска Ольга Солодовникова в беседе с «Новой» добавила, что проверку также проводит Контрольно-счетная палата региона. «Предметно говорить мы сможем только по окончании этих проверок», — отметила она.

Председатель палаты Татьяна Федотова подтвердила «Новой», что после заседания гордумы 19 января получила поручение от депутатов на проведение проверки. Проверка, по ее словам, началась на следующий день, 20 января, однако от дальнейших комментариев, до окончания проверки, она также отказалась.

Согласно официальной информации, размещенной на сайте администрации Волгодонска, пост руководителя управления образования с середины октября 2016 года занимает Анна Пустошкина. Ранее, согласно сообщению пресс-службы, она работала в администрации Ростова-на-Дону (сначала на должности руководителя отдела образования, затем в правительстве Ростовской области).

Источник «Новой газеты», хорошо знакомый с ситуацией, рассказал, что ранее организацией закупок детского питания, согласно ст. 93 Федерального закона №44, занималось управление образования, однако в конце прошлого года вместо аукциона были введены прямые договора сроком на один год.

«Ответственность за организацию торгов управление образования переложило с себя на директоров школ и детсадов. Это было сделано в приказном порядке под угрозой увольнения», — заявил источник.

В свою очередь в департаменте образования «Новой» сообщили, что «заключение договоров входит в полномочия образовательных учреждений». «Мы не имеем право их контролировать», — отметили в ведомстве.

На заседании гордумы сити-менеджер Андрей Иванов заявил, что после первого квартала 2017 года мэрия вернется к традиционным открытым торгам и аукционам.

В беседе с «Новой» Солодовникова отметила, что школы и детсады Волгодонска «и раньше заключали договора с поставщиками из Ростовской области», а также других регионов.

«У нас город небольшой, и собственных производителей крайне мало. У нас нет своего молокозавода и мясокомбината, — сообщила Солодовникова и заключила: — Ничего нового не случилось, просто поменялись поставщики и все».

Руководитель пресс-службы мэрии Волгодонска также заявила, что дети в образовательных учреждениях «не голодают, накормлены качественными продуктами». Вместе с тем, по ее словам, «к предыдущим поставщикам были претензии, часть из них внесены в реестр недобросовестных». По словам Солодовниковой, местные поставщики поставляли некачественную продукцию и срывали сроки поставок. В частности, дети могли две недели не получать сок, были проблемы с поставкой яиц.

В управлении образования «Новую» также заверили, что с качеством питания в школах и детсадах Волгодонска «было все нормально и есть все нормально». Поводом для прокурорской проверки там назвали вопрос оформления документов.

В каких детских учреждениях сменились поставщики, ни в администрации города, ни в департаменте образования уточнить не смогли.

Директора школ, с которыми попыталась связаться «Новая», категорично отказались от общения. Некоторые из них, услышав, в чем вопрос, просто бросали трубки. По данным «Новой газеты», в прокуратуре города сотрудникам ведомства дано указание не общаться с прессой по данному вопросу.