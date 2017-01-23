Запрос Минюста России о возможности не исполнять решение ЕСПЧ, который присудил выплатить компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа, не являлся допустимым. Такое мнение выразил судья Конституционного суда России Владимир Ярославцев, передает Интерфакс.

«Полагаю, что запрос Министерства юстиции РФ не является допустимым и производство по делу подлежит прекращению», — говорится в особом мнении судьи Ярославцева, опубликованном Конституционным судом.

По словам Ярославцева, Минюсту «не следует искать легких путей разрешения вопроса» через обращение в КС РФ, а необходимо продолжить диалог с комитетом министров Совета Европы.

«Такое обращение (Минюста – Ред.) не может быть допустимым и в силу действия принципа nemo judex in propria causa (никто не может быть судьей в собственном деле), поскольку вывод ЕСПЧ о нарушении Конвенции во многом был обусловлен установлением нарушения принципа законности постановлением Конституционного суда от 14 июля 2005 года», — подчеркнул Ярославцев.

Тогда КС признал положения статьи 113 Налогового кодекса РФ не противоречащими Конституции.

Напомним, 19 января Конституционный суд одобрил отказ России не выплачивать компенсации бывшим акционерам ЮКОСа в размере 1,8 млрд евро.

«Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ», — заявил глава КС Валерий Зорькин.

Напомним, летом 2014 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал Россию выплатить бывшим акционерам компании 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек.

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отказаться от приоритета международного права. Согласно поправкам, Конституционный суд может признавать неисполнимыми решения ЕСПЧ и других международных судов, в случае их противоречия российской Конституции.