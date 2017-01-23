Авиасообщения между Россией и Египтом может быть возобновлено в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Каире, близкий к инспекционным проверкам в египетских аэропортах.

«Закупленная биометрическая система сканирования персонала по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза в каирском международном аэропорту еще не работает, пока идет монтаж оборудования, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе аппаратура запущена, но только в тестовом режиме. После того, как окончательно заработают все системы, должна приехать еще одна делегация экспертов из России для окончательной проверки второго терминала столичного аэропорта», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после завершения всех этих процедур Москва и Каир должны подписать соглашение по авиабезопасности.

«И только после этого уже пойдет речь о сроках возобновления полетов, - отметил собеседник. - В лучшем случае, этого стоит ожидать к концу февраля, а наиболее вероятно, в марте».

В декабре министр транспорта Максим Соколов утверждал, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в январе.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом после крушения российского лайнера А321, разбившегося 31 октября на Синайском полуострове. Причиной авиакатастрофы был взрыв на борту. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».