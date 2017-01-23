Тема выборов президента России в 2018 году пока не стоит на повестке дня в Кремле, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков также отрицает, что в Кремле анализировали риски низкой явки на предстоящих выборах. Таким образом он прокомментировал слова директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова о том, что главным риском предстоящих президентских выборов станет низкая явка.

Федоров заявил, что низкая явка является «ударом по легитимности» государственной власти. По мнению директора ВЦИОМ, легитимность государственной системы в России определяет «не Конституция, не законы, а популярность первого лица».

Ранее в январе Песков выразил надежду на то, что Путин примет участие в президентских выборах. Песков также заявил, что в Кремле не принимали решений о переносе даты президентских выборов.

На выборах в марте 2012 года, прошедших в период «болотных протестов», явка составила 65,3%. Владимир Путин победил на них с результатом в 63,6% голосов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов занял второе место (17,18%), третье — миллиардер Михаил Прохоров (7,98%).