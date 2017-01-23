Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Артура Тепеева за участие в ячейке террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России).

«По версии следствия, летом 2015 года он вступил в террористическую организацию и принял активное участие в ее деятельности. Он обеспечивал передвижение участников ячейки по территории Кабардино-Балкарии, а также собирал информацию о материально-обеспеченных жителях республики для дальнейшего вымогательства средств на нужды ИГ. Кроме того, Тепеев приобретал и хранил боеприпасы», — рассказали «Новой газете» в пресс-службе суда.

При этом в суде отметили, что Тепеев сотрудничал со следствием и признал свою вину, в связи с чем получил только 2/3 от максимально возможного срока отбывания наказания.

Артур Тепеев был задержан в Нальчике 26 января 2016 года. Сообщалось, что он передал информацию о трех богатых людях республики и получил на хранение ручную осколочную гранату РГН, снаряженную бризантным взрывным веществом, а также 20 патронов 5,45 мм.

При встрече с представителями Совета по правам человека (СПЧ) Теппеев сообщал, что сознался в этих деяниях под пытками.

«Мне надели пакет на голову. Пытали с 18 часов до 4 утра. Били ногами по голове, спине, ребрам. Потом присоединяли ток к пальцам рук и ног. Угрожали изнасиловать и снять на видео», — утверждал он.