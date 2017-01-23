Президент России Владимир Путин одобрил идею о предоставлении льгот авиакомпаниям, закупающим самолеты российского производства. Соответствующее предложение было озвучено вице-премьером Дмитрием Рогозиным в ходе встречи с главой государства, стенограмма корой опубликована на сайте Кремля.

«Для тех компаний, которые будут закупать российскую авиационную технику, мы предоставим необходимые льготы, включая и правильный, выгодный маршрут... Эти маршруты будут даваться только тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолеты», — сказал Рогозин.

По словам вице-премьера, такие меры позволят защитить внутренний рынок.

«Что касается маршрутов — это очень правильно, это хороший бонус», — ответил президент.

Однако наиболее серьезной проблемой, как утверждает Рогозин, остаются дальнемагистральные самолеты. В этом сегменте доля Boeing и Airbus в авиапарке российских компаний составляет около 80%, заменить которые должен удлиненный Ил-96-400.

«Мы подготовим план, где произойдет синхронизация производства новых самолетов с планами выхода из эксплуатации старой техники, а также выхода из эксплуатации иностранной авиационной техники», — добавил он.