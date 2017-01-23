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Медведев проиндексировал пенсии на 5,4%
С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы и вырастут на 5,4%. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.
По словам вице-премьера России Ольги Голодец, средняя пенсия в 2017 году составит 13 тыс. 620 руб., что на 60% превысит прожиточный минимум пенсионеров, передает Интерфакс.
Голодец также рассказала, что Министерство труда России готовит нормативный акт, который предполагает с 1 апреля 2017 года провести еще одну доиндексацию пенсий.
Напомним, в конце 2016 года правительство приняло решение не проводить привычную индексацию пенсий, а заменить ее единовременной выплатой в размере пяти тысяч рублей, которую пенсионеры должны получить в январе 2017 года. После этого президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.
По данным Минтруда, 10 января 2017 года выплату в размере пяти тысяч рублей получили четыре миллиона пенсионеров