Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него отсутствует информация о предложении Крымской епархии передать церкви объекты государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Об этом сообщает телеканал «Дождь».

«Я не обладаю информацией относительно этого обращения. Но безусловно тут нельзя говорить об общем подходе. Это вопрос целесообразности, который обсуждается в каждом конкретном случае», — сказал он.

Ранее в интервью крымскому телеканалу НТС протоиерей Сергий Халюта заявил о необходимости передать Крымской епархии 24 объекта музея «Херсонес Таврический».

«Нужно спокойно, без надрывов, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а кесарю отдать кесарево», — сказал он.

В свою очередь директор «Херсонеса Таврического» Светлана Мельникова, комментируя данное предложение, заявила, что передача части зданий повредит заповеднику.

«Позиция Министерства культуры России очень четкая и определенная: решение о передаче объектов нанесет большой вред Херсонесскому музею-заповеднику и не позволит ему в дальнейшем развиваться», — сказала она (цитата по ТАСС).

Мельникова напомнила, что в 24 зданиях, на которые претендует епархия, находятся экспозиционные площади, фондохранилище, реставрационные мастерские.

В конце 2017 года Симферопольская и Крымская епархия уже инициировала передачу в безвозмездное пользование церкви имущества заповедника. Однако в ноябре 2016 года Росимущество отклонило эту заявку в связи с тем, что был подан не полный перечень необходимых документов. На данный момент в Росимущество подана повторная заявка, но она пока не рассмотрена.

Напомним, Владимир Путин подписал документы о передаче «Херсонеса Таврического» в федеральное значение 1 августа 2015 года. Тогда же президент включил заповедник в список особо ценных объектов культурного наследия.