Электронный кошелек в системе «Яндекс.Деньги», на который оппозиционный политик Алексей Навальный собирает деньги на свою избирательную кампанию, будет закрыт в связи с тем, что использование кошелька в таком случае может быть расценено Банком России как нарушение законодательства о выборах. Об этом говорится в письме менедежера платежного сервиса, которое опубликовал в своем блоге Навальный.

В случае, если Навальный не прекратит сбор средств на электронный кошелек, платежная система закроет его сама, предупредил оппозиционера представитель компании.

Руководитель пресс-службы «Яндекс.Денег» Евгения Арнаутова объяснила «Новой газете», что такое ограничение для физических лиц — стандарт для рынка электронных платежей. В ближайшие дни на сайте «Яндекс.Денег» будут опубликованы измененные условия использования кошельков. С этого момента ограничения вступят в силу.

«Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно — в противном случае компания несет комплаенс-риски. Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Поэтому мы приняли решение изменить условия пользовательского соглашения и внести пункт, ограничивающий сбор средств на кошелек в политических целях», — рассказала Арнаутова.

Представитель компании отметила, что «Фонд борьбы с коррупцией» Навального по-прежнему сможет использовать «Яндекс.Кассу» для сбора пожертвований в любых объемах, поскольку является юридическим лицом.

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В связи с сообщением о запрете на сбор средств Навальный и его коллега по «Партии прогресса» Леонид Волков (на его имя зарегистрирован электронный кошелек) написали запросы председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

В декабре 2016 года Алексей Навальный объявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2018 году. Такую возможность он получил после того, как Верховный суд отменил приговор по «делу Кировлеса», вынесенный в 2013 году. По данным от 18 января, Навальный получил пожертвований на 12,3 млн рублей, более 5 млн были переведены через систему «Яндекс.Деньги».