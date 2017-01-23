19 января решением Верховного суда Республики Башкортостан глава Уголовного розыска Нефтекамска Ильвир Сагитов заключен под стражу. Он — главный подозреваемый в деле о пытках сотрудников опорного пункта полиции №6 по отношению к задержанному.

История пострадавшего Венера Мардамшина неудачно пересеклась с главным праздником правоохранителей. 10 ноября он был задержан сотрудниками полиции, которые в буквальном смысле пытались выбить из него признательные показание в деле о похищении женщины, открытом более года назад. Последствия пребывания в опорном пункте полиции нагляднее всего описали врачи: «…сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, закрытый компрессионный перелом тела L1 позвонка, ушиб левой половины таза, ушиб обеих почек, макрогематурия, множественные ушибы, кровоподтеки, ссадины и точечные раны мягких тканей головы, туловища, верхних и нижних конечностей…»

По заявлению супруги Мардамшина в Следственный комитет о неправомерной жестокости сотрудников полиции через месяц завели уголовное дело. А спустя неделю арестовали самого пострадавшего, проходящего лечение в санатории. В то же время в руки полиции попадает и ключевой свидетель «праздничных» событий в опорном пункте №6. И бесследно исчезает.

Благодаря своевременному вмешательству в эту историю юристов Комитета по предотвращению пыток и пристальное внимание к его расследованию, Новый год Венер Мардамшин встретил дома, с семьей — 29 декабря Верховный суд отменил его арест. В тот же день городской суд Нефтекамска посчитал избыточным заключение под стражу Ильвира Сагитова — начальника Уголовного розыска, задержанного двумя днями ранее по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств в отношении Мардамшина.

По словам юриста Комитета по предотвращению пыток Евгения Литвинова заключение под стражу Сагитова — необходимая мера с целью исключения его влияния на ход расследования. К тому же это позволит ускорить процесс установления остальных лиц, причастных к пыткам Венера Мардамшина.