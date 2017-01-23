Депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который вводит административный арест за угрозы врачам. Об этом сообщает ТАСС.

«Участившиеся случаи нападения на сотрудников медицинских учреждений, находящихся при исполнении своих служебных и профессиональных обязанностей, свидетельствуют о недостаточности существующих мер их защиты, в том числе правовых», — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы предлагает дополнить статью «Мелкое хулиганство» в Кодексе об административных правонарушениях подпунктом о более жестких санкциях, если речь идет о действиях, сопряженных «с угрозой применения насилия, совершенных в отношении сотрудника медицинского учреждения, находящегося при исполнении служебных или профессиональных обязанностей».

Законопроект предусматривает за такие действия штрафа в размере от 1 до 2,5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Напомним, в октябре в Норильске пациент застрелил врача из травматического пистолета из-за плохого, по его мнению, качества лечения.