Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга потребовал выселить Европейский университет из особнянка в центре города на Гагаринской улице, сообщили «Новой газете» в пресс-службе комитета.

«Мы направили уведомление о расторжении аренды в одностороннем порядке. В ходе проверок в 2016 году выяснилось, что сторона не соблюла условия договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Этот комитет подавал иск и на основании выигранного дела мы расторгаем договор», — рассказал в комитете имущественных отношений.

В ведомстве обещают не выселять университет из здания до конца учебного года.

В Европейской университете объяснили, что городские власти были недовольны перепланировкой в здании. Речь идет об установке пластиковых окон на дворцовых фасадах и временных перегородок. В вузе в то же время отмечают, что эти нарушения «не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены».

В декабре 2016 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета после внеплановой проверки, которая прошла в вузе летом. Изначально надзорное ведомство указало на 120 нарушений. Несмотря на устранение 117-ти из них, Рособрнадзор лишил вуз лицензии. Однако 13 декабря арбитражный суд по ходатайству вуза приостановил решение Рособрнадзора.

В январе текущего года Европейский университет подал иск к комитету имущественных отношений, оспаривающий расторжение договора аренды, заключенного в 2011 году, отмечает «Фонтанка». В марте Арбитражный суд рассмотрит иск.