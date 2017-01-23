Более 20 выпускников небольшой московской государственной школы «Лига школ» обвинили в сексуальном насилии и домогательствах директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова. Об этом стало известно изданию «Медуза».

По словам выпускников школы, с момента основания учебного заведения (с 1994 года — ред.) девочки в возрасте от 13 лет подвергались сексуальным домогательствам. Как рассказали «Медузе» бывшие ученики, Бебчук и Изюмов заставляли девочек раздеваться, прикасались к ним и занимались с ними сексом.

В 2015 году выпускники, которые расследовали случаи сексуальных домогательств, встретились с руководителями школы и потребовали от них уволиться и больше не работать в сфере образования. Бебчук и Изюмов согласились, после чего «Лига школ» прекратила работу.

Однако позднее Бебчук устроился на работу в школу для одаренных детей «Интеллектуал». Изюмов, в свою очередь, основал «Интеллект-клуб», объединивший несколько образовательных кружков.

Следственный комитет России начал проверку после публикации статьи.

Напомним, в сентябре московская школа №57 оказалась в центре скандала после того, как журналистка Екатерина Кронгауз рассказала о том, что учитель Борис Меерсон на протяжении многих лет имеет сексуальные отношения со своими ученицами. Это вызвало волну возмущений, в интернете начали появляться рассказы бывших учениц и родителей, которые в курсе ситуации. Позднее Следственный комитет возбудил в отношении Меерсона уголовное дело.