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Мединский заявил о намерении раздвигать голливудские премьеры ради российского кино
Министерство культуры намерено поддерживать отечественное кино, специально раздигая для этого даты преьмер голливудских фильмов, передает РИА Новости со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
«В прошедшие выходные 50% показов отданы фильму "Три икса". Да такого вообще нигде нет, ни в одной приличной стране! <...> Нужно раздвигать время для отечественных премьер, раздвигать для лучших фильмов, мы и дальше будем это системно делать», — заявил Мединский.
Также Мединский заверил, что в будущем министерство культуры будет тщательнее отбирать проекты, на которые выделяются государственные деньги. В частности, министр назвал «неудачным экспериментом» фильм с YouTube-блогерами Ивангаем и Сашей Спилберг под названием «Взломать блогеров». Все действие картины происходит на «рабочем столе» компьютера, а главные герои предстают перед зрителями либо в образе анимационных персонажей, либо через видеозаписи, снятые на ручную камеру. Картина была снята при финансовой поддержке Фонда кино, а ее продюсером выступил Тимур Бекмамбетов.
Еще одной задачей министерства на 2017-2018 годы станет борьба с пиратством. «Пока мы не поборем пиратство по-настоящему, мы наш рынок, кинотворца, не защитим. Пират отбирает у него громадную долю денег», — заявил Мединский.
Чтобы развивать российское кино, считает глава Минкульта, нужно «идти в глубинку», расширять сеть кинозалов, так как около трети населения страны вообще не смотрит кино в кинотеатрах.
Ранее в январе на съезде партии «Единая Россия» Мединский выступил с предложением преподавать в школах историю российского кинематографа.