Министерство культуры намерено поддерживать отечественное кино, специально раздигая для этого даты преьмер голливудских фильмов, передает РИА Новости со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.

«В прошедшие выходные 50% показов отданы фильму "Три икса". Да такого вообще нигде нет, ни в одной приличной стране! <...> Нужно раздвигать время для отечественных премьер, раздвигать для лучших фильмов, мы и дальше будем это системно делать», — заявил Мединский.

Также Мединский заверил, что в будущем министерство культуры будет тщательнее отбирать проекты, на которые выделяются государственные деньги. В частности, министр назвал «неудачным экспериментом» фильм с YouTube-блогерами Ивангаем и Сашей Спилберг под названием «Взломать блогеров». Все действие картины происходит на «рабочем столе» компьютера, а главные герои предстают перед зрителями либо в образе анимационных персонажей, либо через видеозаписи, снятые на ручную камеру. Картина была снята при финансовой поддержке Фонда кино, а ее продюсером выступил Тимур Бекмамбетов.

Еще одной задачей министерства на 2017-2018 годы станет борьба с пиратством. «Пока мы не поборем пиратство по-настоящему, мы наш рынок, кинотворца, не защитим. Пират отбирает у него громадную долю денег», — заявил Мединский.

Чтобы развивать российское кино, считает глава Минкульта, нужно «идти в глубинку», расширять сеть кинозалов, так как около трети населения страны вообще не смотрит кино в кинотеатрах.

Ранее в январе на съезде партии «Единая Россия» Мединский выступил с предложением преподавать в школах историю российского кинематографа.