Сотрудники ОВД по Донскому району Москвы отказали в возбуждении уголовного дела в связи с нападением на социолога Сергей Мохова, супруга юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь.

На своей странице в фейсбуке Соболь сообщила, что узнала об этом «совершенно случайно», из ответа депутату Госдумы Олегу Шеину, обратившегося в правоохранительный органы с просьбой разобраться в ситуации. Соболь отметила, что постановление об отказе в возбуждении дела ее супругу не поступало. В итоге данный документ смог получить адвокат потерпевшего Сергей Бадашмин.

Соболь также подчеркнула, что вместе с супругом и адвокатом намерена обжаловать это решение, «добиваться дополнительной проверки, возбуждения уголовного дела и поиска не только нападавшего, но и заказчика нападения столько, сколько понадобится».

«Кроме того, все свои претензии по бездействию полиции мы также формализуем и направим в прокуратуру, ответственную за отмену постановления об отказе в возбуждении уголовного дела», — добавила юрист ФБК.

По словам Соболь, с момента происшествия полиция не смогла найти свидетей-очевидцев нападения (оно произошло у дома, где живет Мохов), не запросила данные биллинга сотовой связи.

Данные системы «Поток», которые должны были установить номер машины, предположительно ведшей слежку за Моховым, по словам Соболь, оказались недоступны в день нападения по неизвестной причине.

Кроме этого, по словам юриста ФБК, полиция полностью не изучила данные с городских камер видеонаблюдения.

Наконец, Соболь пишет, что полиция «даже формально не попыталась допросить» бизнесмена Евгения Пригожина, которого в ФБК, в частности, политик Алексей Навальный, считают одним из вероятных заказчиков нападения.

«Версия с заказом со стороны структур ритуального бизнеса также не была отработана», — отметила супруга Мохова.

Напомним, 30 ноября прошлого года Соболь уже обвиняла столичную полицию в бездействии. В своем фейсбуке Соболь рассказала, что участковый полицейский, которому изначально поручили расследовать дело о нападении, отказывается вести его: «это слишком сложно, вот если бы ваш муж вас побил, я бы что-то стал делать, а тут не моя компетенция явно».

На Сергея Мохова напали вечером 25 ноября 2016 года. Неизвестный, спрятав лицо за букетом цветов, вколол шприцом в его ногу, предположительно, психотропное вещество. После инъекции Мохов потерял сознание и был госпитализирован.

Любовь Соболь выдвигает две версии случившегося: либо нападение связано с расследованием Моховым рынка ритуальных услуг (Соболь называет ее менее вероятной), либо ее профессиональная деятельность в ФБК. Версию о бытовом конфликте она отвергает: Мохова караулила машина, нападавшего лично он не знает.