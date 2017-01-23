Президент США Дональд Трамп подписал указ, отзывающий членство страны в Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП), передает Reuters.

По словам Трампа, такое решение принято ряди американских рабочих. Как отмечает CNN, членство США в партнерстве так и не было ратифицировано Конгрессом (конгрессмены опасались последствий соглашения для рынка труда США), поэтому выход из ТТП не будет иметь прямого эффекта на экономику страны, однако указ является демонстрацией нового подхода Белого дома к торговым отношениям.

Выйти из ТТП «за один день» Трамп обещал во время своей предвыборной кампании.

Транстихоокеанское партнерство между США и быстраразвивающимися странами Азии плюс Австралией подразумевало беспошлинную торговлю между участниками соглашения.

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В ходе понедельничной церемонии в Овальном офисе Трамп также подписал указ о запрете финансирования американских неправительственных организаций, занимающихся абортами за границей. Таким образом Трамп вернул в действие отмененный администрацией Барака Обамы в 2009 году «закон Мехико», запрещающий неправительственным организациям получать деньги из бюджета, если они осуществляют аборты или занимаются их продвижением.

Также Трамп ввел мораторий на прием на работу новых сотрудников в федеральные ведомства, «за исключением военных». В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении сократить расходы на содержание бюрократического аппарата.

Еще одним указом Трамп ввел пятилетний запрет на лоббизм для всех сотрудников администрации президента, которые уйдут в отставку. Об этом переходная команда Трампа заявляла вскоре после его победы в ноябре 2016 года. Такая мера, считают в администрации Трампа, позволит искоренить лоббизм ради собственной выгоды.