Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, находящийся под арестом в СИЗО «Лефортово», пожаловался навестившей его члену столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еве Меркачевой на ухудшение здоровья и запрет свидания с близкими людьми.

Интерфаксу, а также на страницах «Московского комсомольца», Меркачева рассказала, что Белых передвигается с большим трудом из-за боли в ноге, которая возникла примерно неделю назад. Сам Белых в разговоре с членом ОНК предположил, что произошло защемление нерва.

«У меня изначально на фоне невралгии произошло защемление нерва, на него, видимо, наложилось варикозное расширение вен (это у нас семейное). В общем, я точно сам не понимаю, что произошло. Но по факту не могу наступать на ногу. Меня осмотрели тюремные хирург и невропатолог. Я пью все таблетки, что они прописали, но не помогает. По-моему, они мне просто дают обезболивающие, чтобы я спал (ведь до этого не мог даже заснуть от боли). Я из-за них в таком странном состоянии: сложно собраться, все время сонный, лежу», — рассказал экс-губернатор.

Белых также пожаловался, что по-прежнему не может зарегистрировать брак. По его словам, следователь якобы отправил разрешение невесте Екатерине Рейферт и адвокатам, однако они до сих пор не получили документ.

«Это уже перешло за рамки всего дозволенного. Прошло полгода с момента, как я выразил желание жениться (случилось это в июле). И что? В последний раз следователь сказал, что отправил невесте и адвокатам разрешение на бракосочетание. Но где оно? Никто ничего не получал. Я и мои защитники попросили уточнить исходящей номер, дату письма, а следователь отказался. Якобы не обязан официально уведомлять», — сообщил Белых.

Кроме этого, бывший глава Кировской области пожаловался на то, что следователь не разрешает ему свиданий с близкими, в том числе с матерью.

Интерфакс сообщает, что на отсутствие способов коммуникации со своим женихом Екатерина Рейферт жаловалась еще в декабре прошлого года. «Все мои запросы в следственный комитет и ответы теряются», — возмущалась она.

Также адвокат Андрей Грохотов заявлял, что следствие не дает разрешение Рейферт посетить СИЗО для регистрации брака.

Ранее защитник также сообщал об ухудшающемся состоянии здоровья Белых. По его словам, политик «поправился на 20 кг». «Это говорит о проблемах эндокринной системы, у него диабет второй степени. Он не гуляет, а большую часть времени лежит», — отмечал Грохотов.

Напомним, 20 января Мосгорсуд признал законным продление ареста Белых на три месяца.

Никиту Белых задержали в конце июня в Москве при получении 150 тысяч евро наличных от владельца «Нововятского лыжного комбината» Юрия Зюдхаймера. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит 15 лет лишения свободы. Сам политик отрицает свою вину.