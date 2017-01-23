Председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова исключили из наблюдательного совета госкорпорации «Росатом». Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованного в понедельник.

Заместитель гендиректора «Росатома» Юрий Яковлев также исключен из наблюдательного совета.

Председателем набсовета остается первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В совещательный орган также включены министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента России Юрий Ушаков.

С 10 ноября 2012 года по 27 декабря 2016 года Борис Грызлов возглавлял наблюдательный совет «Росатома». 27 декабря Путин подписал указ о назначении на пост председателя Сергея Кириенко. Грызлов остался рядовым членом набсовета.

По словам источника РБК в окружении Грызлова, уход «связан с желанием сосредоточиться на работе в корпорации «Тактическое ракетное вооружение», председателем совета директоров которой он стал в конце прошлого года». Никаких конфликтов между Грызловым и Кириенко нет, подчеркнул собеседник издания.

В воскресенье, 22 января, Борис Грызлов был переизбран главой высшего совета «Единой России».