В Минюсте России заявили, что Украина согласилась принять граждан своей страны, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН в Крыму. Речь идет о 16 осужденных граждан Украины.

В ведомстве пояснили, что речь идет о гражданах, которые были осуждены к лишению свободы приговорами украинских судов до 18 марта 2014 года, «и к моменту воссоединения Крыма с Россией содержались в исправительных учреждениях на территории полуострова» (цитата по ТАСС).

Ранее представитель украинского уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга сообщал, что стороны обговаривали передачу 18 человек. Однако один из них освободился условно-досрочно, еще один оказался обладателем российского гражданства.

Напомним, ранее Минюст России отказался передать Украине режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии строгого режима по так называемому делу «крымских террористов».

В конце октября 2016 года замглавы украинского Минюста Сергей Петухов опубликовал ответ от российского ведомства, в котором говорилось: передача Сенцова невозможна, поскольку тот имеет двойное гражданство.

По закону российский гражданин, имеющий дополнительное гражданство, рассматривается «только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором или федеральным законом».

В ведомстве отметили, что такого договора между Россией и Украиной нет, а потому в передаче Сенцова Киеву отказано.

По той же причине Россия отказалась выдать Украине другого осужденного по делу «крымских террористов» Александра Кольченко. В России его приговорили к десяти годам тюрьмы.